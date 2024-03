Alex Garland ancora in guerra con A24: dopo Civil War farà Warfare, sulla guerra in Iraq

Mentre dal South by Southwest Film Festival già si grida al capolavoro per Civil War, in queste ore sono emerse anche nuove informazioni su Warfare, il prossimo film che il regista Alex Garland firmerà per la famosa casa di produzione A24.

Come anticipato negli scorsi mesi, il progetto sarà un altro film di guerra che però al contrario dell'imminente Civil War, in arrivo nei cinema italiani ad aprile con 01 Distribution e incentrato su una immaginaria seconda guerra civile americana negli Stati Uniti di un prossimo futuro, sarà basato su una vera guerra, quella dell'Iraq: il film, in base alle informazioni pubblicate in esclusiva da World of Reel, è descritto come un'avventura corale ambientata nello scenario di guerra dell'Iraq del 2007, con le riprese che dovrebbero iniziare il prossimo maggio.

Garland dovrebbe dirigere il film insieme a Roy Mendoza, non un regista ma un esperto dei teatri di guerra e collaboratore di History Channel come consulente e produttore della serie di documentari “The Warfighters”. Presumibilmente la mossa è stata pensata dall'autore di Ex Machina e Devs per aumentare il realismo della sua nuova opera, sulla quale ovviamente inizieremo a puntare i nostri binocoli per riferirvi tutte le prossime novità.

Per il momento, vi ricordiamo che il protagonista di Warfare sarà Charles Melton, attore che emerge dal successo di critica di May December di Todd Haynes, nel quale ha recitato al fianco di Natalie Portman e Julianne Moore, mentre il resto del cast sarà composto da Will Poulter, Joseph Quinn, Kit Connor, Cosmo Jarvis e D'Pharaoh Woon-A-Tai.

Su Il Padrino Trilogia - Edizione 50º Anniversario (4 4K Ultra è uno dei più venduti di oggi.