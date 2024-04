Alex Garland fa chiarezza sul ritiro: 'Non lascio il cinema, ma la regia'

Nei giorni scorsi Alex Garland ha parlato di un ritiro imminente dalla regia, ma ora l'autore di Devs e Ex Machina, che sta per tornare al cinema col suo nuovo film Civil War, ha voluto fare chiarezza per precisare le sue precedenti dichiarazioni.

Parlando con IndieWire, l'autore ha infatti sottolineato che il suo discorso è stato "travisato" dalla stampa: “Quello che ho detto è che mi prenderò una pausa dalla regia per il prossimo futuro. La decisione non ha nulla a che fare con la mia esperienza sul set di Civil War, di cui sono estremamente orgoglioso. Non vedo alcun possibile filo conduttore tra la mia decisione, ciò che ho detto e la lavorazione del mio ultimo film. Ho detto che smetterò di dirigere per il prossimo futuro. Perché un'affermazione del genere debba essere legata al film, proprio non lo capisco. È una stranezza generale che ha a che fare con la forma che assumono le dichiarazioni pubbliche, come vengono usate e come le parole vengono interpretate o lette”.

Il regista ha continuato: “Solo per tornare alla dichiarazione originale, ho detto: mi prenderò una pausa dalla regia o smetterò di dirigere per il prossimo futuro. Questa è una cosa davvero impossibile da travisare o da manipolare, è una frase molto chiara. Ho anche detto che quello che farò è concentrarmi sulla scrittura delle sceneggiature. Ma scrivere sceneggiature è sempre fare cinema. Non puoi togliere gli sceneggiatori, i direttori della fotografia, i montatori o gli attori dal processo del fare cinema, fare cinema non è appannaggio esclusivo dei registi. Ma l’affermazione che ho fatto è molto diversa dal modo in cui è stata interpretata. Questo è semplicemente strano."

Ricordiamo che Alex Garland lavorerà anche a Warfare, nuovo film A24 sulla guerra in Iraq che le informazioni davano co-diretto da Roy Mendoza, esperto dei teatri di guerra. Civil War, invece, uscirà in Italia dal 18 aprile.

