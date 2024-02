Alex Garland ancora con A24: l'autore dirigerà un misterioso film di guerra ad alto budget

Civil War sarà il film A24 più costoso di sempre, e ora che la casa di produzione indipendente dopo la vittoria agli Oscar 2023 è intenzionata a gettarsi a capofitto nel mondo dei blockbuster, pare che Alex Garland sarà il regista di punta di questa strategia.

In attesa dell'uscita del suo nuovo film Civil War, infatti, Deadline annuncia che l'acclamato autore di Ex Machina, Annientamento, Devs e Men dirigerà un nuovo film di guerra per A24, un progetto attualmente senza titolo del quale Garland ha anche firmato la sceneggiatura: pare che l'autore co-dirigerà il film in partnership con Ray Mendoza, che ha lavorato come consulente militare sul set di Civil War.

Al momento non si conoscono i dettagli esatti sulla trama del misterioso film, ma Deadline rivela che il protagonista sarà Charles Melton, conosciuto per il suo progetto più recente, l'acclamato e conturbante May December di Todd Haynes, con protagoniste Natalie Portman e Julianne Moore, per il quale il giovane attore ha anche ottenuto una nomination ai Golden Globe. In precedenza, è apparso in progetti come Riverdale, Poker Face e Bad Boys for Life.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità relative alla misterioso nuovo progetto di Alex Garland e A24, nel frattempo però recuperate l'esplosivo trailer di Civil War.