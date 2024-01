Alessandro Siani re del box office: il suo è il film italiano più visto delle festività

Alessandro Siani si conferma re del box office italiano con il suo nuovo film Succede anche nelle migliori famiglie, che che a tre settimane dall’uscita si è piazzato al primo posto tra i film italiani usciti nel periodo delle festività natalizie grazie ad un incasso di 5,5 milioni di euro.

Un grande risultato per la commedia prodotta da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, che in questi giorni ha saputo tenere testa a Il ragazzo e L'airone di Hayao Miyazaki al box office italiano. I produttori che hanno dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di questo traguardo e ci auguriamo che un risultato così solido conseguito dal primo film italiano uscito nel 2024 sia di grande incoraggiamento per tutto il settore audiovisivo. Siamo davvero felici del risultato di Succede anche nelle migliori famiglie, che è diventato il film italiano più visto tra quelli usciti durante le festività natalizie. La commedia italiana sta riconquistando terreno e pubblico e questa è una grande notizia per tutta la filiera theatrical a partire dall’esercizio”.

Alessandro Siani ha aggiunto: "Grazie per questo piccolo ma significativo risultato. Quest'anno durante le feste natalizie la commedia è riuscita pian piano a risalire la china, grazie solo ed esclusivamente al pubblico che ha mostrato segnali di affetto e di appartenenza ad un genere che ha sempre unito gli italiani in una sorta di ricetta della felicità: pieno di persone, sogni e risate"

Nel cast del film, oltre ad Alessandro Siani, ci sono anche Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania e Euridice Axen. Per altri contenuti scoprite di cosa parla Succede anche nelle migliori famiglie.