Alessandro Gassmann: 'Spero che chi non si vaccina resti fuori da negozi e ristoranti'

Alessandro Gassmann, dopo la lite furibonda sui social con Vittorio Sgarbi torna a parlare del Covid-19 e stavolta lo fa esprimendo il suo punto di vista sul vaccino. Secondo l'attore è un dovere morale di ciascuno di noi farlo, per salvaguardare la nostra salute e quella di chi ci circonda.

"Sarò tra i primi a farmi vaccinare e spero che a chi non si vaccina non sia permesso di entrare nei negozi, nei ristoranti e negli aeroporti", ha dichiarato Gassmann, sottolineando che tutti coloro che saranno in regola col vaccino, dovranno essere in qualche modo privilegiati rispetto agli altri. Per l'attore saranno necessari dei tesserini per permettere a queste persone di far ritorno ad una vita il più possibile normale.

"So che scateno un putiferio, ma lo penso sinceramente. Anche con l'arrivo dei vaccini, molte persone immunodepresse saranno a rischio, bisogna pensare anche a loro. Non capisco questo sentirsi privati della propria libertà, ci mettiamo troppo al centro delle cose. Non siamo noi interessanti, lo è il proseguimento della vita civile".

Gassmann ha parlato poi anche del Natale, sostenendo la necessità di trascorrere questa festa nel mondo più tranquillo e isolato possibile: "Come negli ultimi quarant'anni, passerò la notte di Natale con mia moglie e mio figlio davanti all'alberello in una casetta in montagna, senza andare sulle piste. Mi mangio un bel piatto di pasta e faccio camminate distanziate. Ma ci fa davvero così schifo starcene con i nostri cari?".

Vi ricordiamo che di recente Alessandro Gassmann si è espresso anche contro la chiusura di cinema e teatri.