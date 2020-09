Alessandro Gassmann, 5 film da non perdere della star di Tutta colpa di Freud

Questa sera va in onda su La 5 Tutta colpa di Freud, film del 2014 diretto da Paolo Genovese che tra vari interprete di grande successo ha potuto contare anche sulla partecipazione di Alessandro Gassmann. Celebre figlio dell'indimenticabile Vittorio, per propri meriti ha saputo costruirsi negli anni un'importante carriera nel mondo del cinema.

Ripercorriamo insieme alcuni dei suoi film che hanno riscosso un grande successo. In cima alla lista non possiamo che mettere Il Bagno Turco film del 1997 di Ferzan Ozpetek in cui Gassmann interpreta un giovane architetto che riceve un'eredità dalla zia che lo porta a trasferirsi ad Istanbul dove si innamora di una giovane uomo e di una cultura totalmente nuova.

Dopo una serie di commedie con Gianmarco Tognazzi, lo troviamo nel 2008 al fianco di Nanni Moretti in Caos Calmo, film del 2008 diretto da Antonello Grimaldi e tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi. Gassmann si aggiudica per la sua interpretazione il David di Donatello, il Nastro d’argento e il Ciak d’oro come miglior attore non protagonista.

Con Razzabastarda del 2013, Alessandro Gassmann esordisce anche alla regista e raccontando in bianco e nero la storia di Roman, un immigrato rumeno in Italia da moltissimi che finisce con l'essere coinvolto nello spaccio di droga. Anche questa pellicola ha ricevuta una pioggia di premi.

Dell'anno successivo è I Nostri Ragazzi, film liberamente ispirato a “La cena” di Herman Koch, in cui Gassmann e Lo Cascio interpretano due fratelli che si trovano a dover fare i conti con il terribile gesto dei loro figli che hanno brutalmente picchiato un senzatetto.

Infine, ma non per importanza, segnaliamo Il Nome del Figlio, un film del 2015, diretto da Francesca Archibugi. Qui l''attore interpreta il figlio di un parlamentare di sinistra con la passione per gli scherzi che decide di dare a suo figlio un nome nome molto particolare.

Negli ultimi giorni Gassmann ha avuto un duro scontro con Sgarbi, in attesa di scoprire come prosegurà questo scontro a distanza, date un'occhiata alla nostra recensione di Tutta colpa di Freud.