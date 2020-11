Alessandro Gassman contro cinema e teatri chiusi: 'La cultura è un bene necessario'

Lo scorso ottobre con lo scopo di limitare i contagi derivanti dal Covid, è stata decretata la chiusura dei cinema e dei teatri. Molti sono stati i personaggi ad opporsi a questa decisione e, tra questi c'è stato anche Alessandro Gassman.

L'attore romano intervenuto a Radio 1, ha espresso tutto il suo dissenso per questa decisione, che penalizza un settore già terribilmente in crisi. Inoltre ha aggiunto, come altri prima di lui, che i cinema e i teatri sono tra gli ambienti più sicuri.

"La mia posizione è quella di un normale cittadino che legge i messaggi che arrivano dalla scienza. I teatri e i cinema hanno fatto un grandissimo sforzo, limitando tantissimo la capienza nelle sale. Sarei curioso di sentire il parere dei medici, vorrei sapere da uno scienziato, un esperto se sia giusto chiudere i cinema e i teatri. È una precauzione necessaria? La cultura è un bene necessario, non possiamo privarcene. Sarebbe minare la società. Mi auguro che questo arresto di cinema e teatri possa durare poco. E che anche i musei possano continuare, con le dovute precauzioni, a fare il loro lavoro. Abbiamo bisogno di questo. È la nostra vita: non soltanto di artisti ma anche di cittadini".

Proprio come Gassman speriamo che le cose possano migliorare in breve tempo, e che presto si possa ritornare tutti insieme ad assaporare la gioiai di un film al cinema.