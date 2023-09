Alessandro Borghi compie 37 anni: 'Dopo anni di TV brutta il cinema che piace a me'

La gavetta è un passaggio quasi sempre inevitabile in qualunque campo lavorativo, e il mondo dello spettacolo non sfugge certo a questa legge: ne sa qualcosa Alessandro Borghi, che prima di diventare l'attore apprezzatissimo in Italia e all'estero che è oggi ha dovuto sopportare anni passati a barcamenarsi tra serie TV non proprio al top.

L'attore recentemente visto nell'acclamatissimo Le Otto Montagne e che oggi spegne 37 candeline ha infatti mosso i primi passi della sua carriera tra prodotti televisivi come Distretto di Polizia, R.I.S., Ho Sposato uno Sbirro e chi più ne ha più ne metta: tutti passaggi che l'hanno portato, però, ad essere il fuoriclasse che conosciamo oggi.

"Io allora studiavo economia e commercio, volevo fare il commercialista. Però il cinema mi è sempre piaciuto e vedevo che questo nuovo mestiere mi piaceva. Non ero bravo, ma mi veniva semplice. Allora dissi a mia mamma che volevo lasciare l'università e lei rispose: 'No ti prego, vai a lavorare alle poste che è un lavoro sicuro.' Dopo dieci anni di televisione brutta, che però sono stati la mia salvezza, sono riuscito ad arrivare al cinema che piace a me" sono state le parole di Borghi al riguardo. Tutto è bene quel che finisce bene, no? Buon compleanno, Alessandro!