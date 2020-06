Alejandro Jodorowsky, nuovo trailer per Psychomagic: il folle progetto sulla psicomagia

ABKCO Films ha pubblicato il trailer ufficiale per gli USA del nuovo docufilm del regista cileno Alejandro Jodorowsky, intitolato Psicomagia - Un'arte per guarire. Il film, che in Italia è stato distribuito lo scorso autunno, uscirà nelle sale americane nel corso dell'estate e ora è possibile dare uno sguardo al nuovo trailer.

Il film di Jodorowsky esplora il lavoro terapeutico del regista, usando soggetti della vita reale in situazioni di un contesto reale. Nella sua opera Jodorowsky spiega i principi della psicomagia, come viene praticata e applicata.

Il regista lavora con persone sofferenti che sono desiderose di affrontare, risolvere e trascendere i loro dilemmi personali, attraverso l'uso di questa terapia radicale.

Un nuovo interessante progetto curato da Alejandro Jodorowsky che ripercorre il suo lavoro nell'ambito della psicomagia, che dura ormai da diversi decenni. Da quando, nel 1960, Jodorowsky entra in contatto con una guaritrice messicana.

Jodorowsky nel corso degli anni ha approfondito questa tematica, anche attraverso pubblicazioni e rubriche giornalistiche.

Ora questo nuovo film, nel quale il regista racconta i metodi applicati nel campo della psicomagia. Alejandro Jodorowsky è uno dei registi più apprezzati degli ultimi decenni e nel corso della sua carriera ha sfiorato anche produzioni iconiche come Dune. Il film non venne mai realizzato ma nonostante ciò questo progetto mancato di Jodorowsky è passato alla storia.

