Alejandro Jodorowsky compie 94 anni: 'Dune per me era un sogno, va bene così'

Alejandro Jodorowsky è uno di quei registi capaci di tramutare il cinema in esperienza mistica, quasi religiosa: figura di culto come poche altre nel campo della settima arte, il regista de La Montagna Magica spegne oggi ben 94 candeline, e noi vogliamo omaggiarlo parlando ancora una volta del suo più grande sogno mai realizzato.

Nato a Tocopilla il 17 febbraio del 1929, Jodorowsky è legato a doppio filo a Dune: il regista cileno provò prima di tutti a trasporre sul grande schermo il romanzo di Frank Herbert, gettando la spugna solo in seguito alle infinite difficoltà raccontate nel documentario Jodorowsky's Dune uscito poco più di un anno fa.

"In questo mondo ciò che fai ha un valore, ma anche ciò che non fai ne ha. Per me Dune era un sogno, un grande sogno! E mi va bene così. Era un sogno che volevo realizzare, il che è una cosa buona. Quando non riuscimmo a fare il film, Dan O'Bannon andò a curarsi per due anni in una clinica psichiatrica, perché non ci era riuscito. Ma quando uscì scrisse la sceneggiatura di Alien. Chi l'avrebbe mai detto? Eppure è vero!" furono le parole del regista al riguardo.

Il sogno mai realizzato più tangibile della storia del cinema, tanto se ne è parlato e ancora se ne parla come se fosse un film fatto e finito: nessun'altro, probabilmente, è riuscito come Alejandro Jodorowsky a (non) realizzare una cosa del genere. E noi, per questo, non possiamo far altro che continuare a ringraziarlo.