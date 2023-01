Alejandro Iñárritu difende il piccolo schermo: 'Il problema non è il mezzo ma le idee'

Il cinema è cambiato e Alejandro González Iñárritu sembra averlo capito. Mentre alcuni suoi colleghi continuano ad essere molto conservatori riguardo il tema della fruizione in sala, il regista di Birdman pare sia molto meno disfattista rispetto a molti altri maestri del cinema moderno.

"Se guardi un film di Fellini o di Godard sul tuo computer, è comunque un grande film. Non cambia il potere dell'idea", il discorso portato avanti dal regista non sembra essere legato al modo in cui si frutta il prodotto ma l'ideologia che c'è alla base. "Ma penso che le idee si stiano riducendo alle dimensioni di un computer in termini di ideologia, e penso che tutti stiano partecipando a questo. La riduzione dell'idea è ciò di cui dovremmo discutere, non le possibilità del mezzo". Secondo Iñárritu, quindi, la riduzione dello schermo pare stia portando anche ad un "ridimensionamento" della maestosità comunicativa del cinema.

Non tanto tempo fa un altro volto noto del grande schermo aveva detto la sua sullo stato dell'industria. Stiamo parlando di James Gray che si è schierato contro le logiche del mainstream cavalcando l'onda delle dichiarazioni degli ultimi mesi di tantissimi cineasti. Iñárritu sembra essere il primo ad aver portato avanti un discorso differente che per la prima volta non coinvolge il mezzo in quanto tecnologia ma il modo in cui molti registi stanno pensando le loro storie in base ad esso. "Penso che la dimensione dell'idea sia più importante della dimensione dello schermo, decisamente" ha chiarito il regista.

Alle dichiarazioni di Iñárritu e Gray, si uniscono anche quella di Quentin Tarantino che ha identificato quest'epoca come la peggiore di Hollywood. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!