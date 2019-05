Alejandro González Iñárritu: unanime la decisione della giuria su Parasite

Sembrava potesse essere Dolor y Gloria di Pedro Almodovar il film designato alla vittoria della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, presieduto dal regista messicano premio Oscar Alejandro González Iñárritu. E proprio Iñárritu è intervenuto in conferenza stampa per spiegare i motivi che hanno portato la giuria a scegliere invece Parasite.

Il film del regista sudcoreano Bong Joon-ho ha messo d'accordo l'intera giuria della kermesse francese.

"Il film è un'esperienza unica, è un film inaspettato" ha esordito il regista messicano "Tocca tutti noi. C'è un modo inaspettato in cui il film ci porta attraverso diversi generi e parla in modo divertente di qualcosa di così rilevante, urgente e globale con un film locale di grande efficienza".

Non dovevano esserci messaggi politici o altro:"Il cinema doveva parlare da solo" ha specificato Iñárritu.



Elle Fanning, il membro più giovane della giuria di quest'anno, ha dichiarato:"Si tratta di una favola, una bella favola. Si occupa di questioni personali, vulnerabili ed emotive. Tutto questo è prezioso". Iñárritu ha espresso la propria felicità per la presenza di Elle Fanning in giuria, insieme a Yorgos Lanthimos, Kelly Reichardt, Robin Campillo e Pawel Pawlikowski.

Bon Joon-ho mancava al Festival di Cannes dal 2017, quando presentò - non senza polemiche vista la distribuzione su Netflix - il film Okja.

Per questo film Iñárritu ha spiegato come la decisione sia stata unanime:"Credo davvero nel potere liberatore e umanizzante del cinema. Credo che le immagini e le idee trasportate dalle storie possano avere il potere di colpirti e farti cambiare idea". E a quanto pare Parasite era la massima espressione di questo concetto al Festival di Cannes. Parasite ha vinto a Cannes e ha riportato al centro dell'attenzione un regista interessante come Bong.

E il regista vorrebbe conoscere Morandi! E il motivo è presto detto; nel finale del film si può ascoltare un estratto di In ginocchio da te, canzone di grande successo cantata proprio da Gianni Morandi.