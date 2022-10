Alejandro González Iñárritu contro Hollywood: 'I film di oggi sono senz'anima'

Mentre aspettiamo tutti di vedere la sua prossima fatica in arrivo su Netflix a fine anno, stiamo parlando del film Bardo, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno, Alejandro González Iñárritu ha spiegato nel corso di una recente intervista il suo punto di vista sullo stato di salute del cinema moderno a Hollywood.

Intervenendo a un evento a Londra (via Variety), il regista Alejandro González Iñárritu ha parlato del suo punto di vista sul cinema di oggi. Il Premio Oscar per Revenant - Redivivo ha ammesso che i giovani registi sono in grado di realizzare film visivamente superbi, ma si è chiesto anche se questi film abbiano o meno un'anima.

"Non mi interessa la qualità delle cose", ha detto il regista. "Quando vedo giovani registi, sono molto legato al modo in cui si esprimono. Oggi molte cose sembrano belle ma mancano di un'anima". Iñárritu ha aggiunto che contenuti più "impegnativi", come quelli del suo film "21 Grammi", non potrebbero essere più realizzati oggi "perché il pubblico ne sarebbe molto irritato. La gente sente il bisogno di essere condotta per mano molto di più".

Nel frattempo, Iñárritu ha accorciato la durata di Bardo, che in occasione della presentazione a Venezia toccava una lunghezza di 3 ore.

"La prima volta che ho visto il mio film è stato a Venezia con un pubblico di 2.000 persone" ha detto il regista. "È stata una bella opportunità per capire molte cose, quindi ho deciso di tornare a lavorarci, aggiungere una scena che non è mai stata vista prima e spostare l'ordine di alcune sequenze. Ne sono molto entusiasta. Onestamente, credo che continuerò a lavorarci su fino a quando non verrà distribuito definitivamente, voglio ottenere il miglior film possibile finché posso modificarlo. Del resto non si finisce mai di fare un film. Sono solo le date di uscita che ti obbligano a consegnarlo."

Non resta che attendere ancora un po', quando Bardo uscirà in sale limitate il 4 novembre per poi approdare definitivamente su Netflix il 16 dicembre.