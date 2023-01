Alejandro González Iñárritu ancora contro cinecomic e supereroi: 'Sono patetici'

Se c'è un regista a Hollywood che probabilmente non dirigerà mai un cinecomic, quello è sicuramente Alejandro González Iñárritu, il quale si è scagliato nuovamente contro il genere imperante a Hollywood e contro le stesse figure dei supereroi rappresentati al cinema e definiti "figure tristi" dal regista messicano. Ecco le sue parole a Variety.

Il regista premio Oscar ha ribadito la sua avversione per il genere all'evento BAFTA Tea Party di Beverly Hills. Definendo i supereroi "figure tristi", Iñárritu ha così argomentato: "Vedo eroi ogni giorno. Vedo persone bellissime che attraversano situazioni molto difficili e fanno cose incredibili. E queste sono le persone con cui mi sento in sintonia. Ma questo tipo di eroi con superpoteri, ne abbiamo davvero bisogno?".

Il regista ha continuato: "Se avete bisogno di questo, vi manca qualcosa... invece di ammirare ciò che abbiamo, le possibilità che abbiamo?".

Iñárritu è balzato per la prima volta agli onori della cronaca per aver criticato i film di supereroi nel 2014, quando li ha definiti "genocidio culturale". Il commento precedeva l'uscita del suo Birdman o (L'inaspettata virtù dell'ignoranza), commedia dark su un ex protagonista di una trilogia di supereroi (Michael Keaton) che cerca di rilanciare la sua carriera provando a mettere in scena uno spettacolo teatrale a Broadway. Birdman, all'epoca, si aggiudicò diversi Oscar, tra cui quello per il miglior film.

Più recentemente, il regista ha collaborato con Netflix per il suo ultimo film, Bardo, la cronaca falsa di alcune verità, proprio come i colleghi e amici Alfonso Cuaròn (con il pluripremiato Roma) e Guillermo del Toro (con il suo Pinocchio).

Come sappiamo, Iñárritu non è l'unico regista acclamato che si è scagliato contro il genere dei supereroi. Martin Scorsese ha criticato i film Marvel definendoli dei giganteschi parchi a tema, mentre Jane Campion ha scatenato le polemiche quando, nel novembre 2021, ha dichiarato che non avrebbe mai diretto film di supereroi. "In realtà li odio", aveva specificato.