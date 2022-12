Alejandro Gonzáles Iñárritu e Chloe Zhao sul futuro del cinema: 'è come l'acqua'

Dopo le forti dichiarazioni di Iñárritu sul cinema, il regista torna a parlarne insieme a Chloe Zhao. A 'preoccupare' i due sono i desideri dei giovani e i bisogni della nuova generazione.

Chloe Zhao e Alejandro Gonzáles Iñárritu, durante la promozione Netflix di Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (a tal proposito, vi rimandiamo al trailer di Bardo), hanno parlato della loro visione sui possibili sviluppi e sul futuro del cinema.

Ma ecco cosa hanno detto i due: "A volte quando si racconta una storia in maniera obiettiva c'è sempre della 'sicurezza', posso anche sedermi e guardare. I tuoi film, che sia attraverso il sound design brillante, la cinematografia o il tuo durissimo lavoro, non posso fare a meno di farne esperienza sulla mia pelle", afferma Zhao riguardo ai film di Iñárritu.

Il regista ha poi mostrato la sua visione del cinema: "Penso che il cinema sia un medium molto generoso. Dico sempre che il cinema è acqua. Può essere espresso con una nuvola o in una tazza di tè, o come pioggia o pozzanghera, un fiume o un oceano. L'acqua può esprimersi in moltissimi modi ed è per questo che esistono così tanti generi, ci sono così tanti film, espressioni, possibilità. Il cinema è incredibile, generoso e malleabile. Personalmente, ora il mio interesse è verso un'acqua che scorre all'interno".

Chloe intende dire che "il futuro del cinema...i giovani di oggi vogliono sentire di più, vogliono provare di più e non possiamo più proporgli sempre le stesse cose". Iñárritu sembra essere d'accordo con questa affermazione, tant'è che sostiene di dover rompere gli schemi convenzionali del cinema per puntare ad un linguaggio più emotivo, profondo, che mostri "un'anima" e l'alimenti.