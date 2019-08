Alejandro G. Iñárritu: 'Il cinema moderno è una puttana in cerca di soldi'

Che Alejandro Gonzalez Iñárritu non sia uno che le manda a dire già lo sapevamo, ma il regista di Biutiful e Revenant ne ha voluto darne la controprova durante il Sarajevo Film Festival, durante il quale è stato insignito dell'Honorary Heart Award.

Durante il discorso di ringraziamento, infatti, l'autore messicano ha dichiarato:

"Il cinema oggi avrebbe bisogno di molta più contemplazione, di molta più pazienza, dovrebbe essere più misterioso, più impenetrabile, più poetico, dovrebbe avere più sentimento. I film del passato stavano esplorando diversi modi di raccontare storie, cercando di spingere in avanti il linguaggio tecnico. Quel tipo di film sta scomparendo. Oggi abbiamo i grandi blockbuster, o l'esperienza in streaming."

Iñárritu ha proseguito:

"La lingua sta cambiando, il bisogno di trama e narrativa è così tanto che sta iniziando a deformare il modo in cui possiamo esplorare i temi", ha detto. “Le persone sono molto impazienti ora, vogliono di più, vogliono che accada qualcosa sullo schermo. 'Spara a qualcuno! Fai qualcosa!'"

Il cinque volte vincitore dell'Oscar - incluso il premio speciale per il film in realtà virtuale Carne y Arena, presentato a Cannes 2017 - punta il dito sui film su larga scala in cerca di denaro, ma denigra anche l'influenza della televisione sul grande schermo.

“Il cinema sta cambiando così in fretta che ora i film devono soddisfare immediatamente il pubblico. Devono essere globali e devono fare un sacco di soldi, sono come uno spot della Coca-Cola che deve piacere a tutto il mondo. Che cosa accadrà alle giovani generazioni che non saranno in grado di capire che un film può essere poetico, impenetrabile o misterioso?"

Iñárritu ha anche lodato l'imperfezione, il rischio e il coraggio in un film. “Il primo film non dovrebbe essere perfetto. Questa è la poesia, è umana, c'è qualcosa di goffo - è esattamente quello che mi piace. Mi piace che le persone si esprimano come sono, compresi gli errori. Ecco perché soffro, mi trovo in un dilemma. Per alcuni il cinema è una forma artistica che serve ad esprimere una visione personale del mondo, per altri è solo intrattenimento, per altri è un mezzo per realizzare soldi, un'industria. I film rimangono la forma d'arte più importante del mondo, ma il medium è diventato un'orgia di interessi che convivono nello stesso letto, con dei principi poetici determinati ma allo stesso tempo è anche una puttana che vuole soldi."

