Alec e Hilaria Baldwin sono in dolce attesa del loro quinto figlio

Hilaria Baldwin ha annunciato di essere incinta del suo quinto figlio con il marito Alec Baldwin. L'istruttrice di Yoga, che nel 2019 ha dovuto subire due aborti, ha dato la notizia attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

"Su il volume... lascerò parlare il bambino perché non ho parole per esprimere come questo suono ci faccia sentire" ha scritto la Baldwin nel post che trovate in calce alla notizia, dove ha condiviso con gioia il battito fetale. "Abbiamo appena ricevuto la grande notizia che tutto procede per il meglio e il piccolo è in salute. Volevo condividere questo momento con voi. Ci risiamo."

Lo scorso ottobre la coppia aveva rivelato di aspettare una bambina, una sorellina per i quattro figli (Carmen Gabriela, Rafael Thomas, Leonardo e Romeo) apparsi di recente in compagnia del padre, sempre sul profilo Instagram della madre, in un simpatico quadretto familiare. A novembre però il doloroso annuncio dell'aborto, il secondo dopo quello subito nell'aprile del 2019.

"Sappiate che anche se non stiamo bene adesso, andrà meglio. Siamo così fortunati ad avere i nostri 4 bambini, tutti sani, e questo non lo perderemo mai di vista" aveva commentato la madre dopo il secondo aborto. Ora per fortuna il peggio è passato, e Alex e Hilaria si preparano ad accogliere al meglio il settimo membro della famiglia.

