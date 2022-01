Alec Baldwin sulla tragedia di Rust: 'Non è vero che non collaboro con la polizia'

L’attore Alec Baldwin ha commentato alcune insinuazioni che lo vedrebbero poco collaborativo rispetto alle indagini in seguito al tragico incidente sul set di Rust avvenuto lo scorso 21 ottobre, nel quale ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

L’attore ha diffuso ieri un videomessaggio sul suo profilo Instagram nel quale afferma che chiunque alluda a una sua mancata collaborazione con le autorità investigative è un bugiardo.

“Qualsiasi insinuazione sul fatto che io non stia rispettando richieste, ordini o mandati di perquisizione sul mio telefono è una str***ata, una bugia” ha dichiarato Baldwin, spiegando in seguito alcuni dettagli burocratici del procedimento giudiziario in essere.

Il mandato di perquisizione sul telefono dell’attore, infatti, “è un procedimento in cui uno Stato fa la richiesta a un altro Stato” ha spiegato. La tragedia del set di Rust è avvenuta nello stato del New Mexico, mentre l’attore risiede in quello di New York, che deve dare il via libera alla perquisizione da parte delle autorità del New Mexico, un procedimento che richiede del tempo.

”Ovviamente rispetteremo al 1000% tutto ciò che ci verrà chiesto, su questo non ci sono dubbi” ha concluso Baldwin, confermando la sua piena collaborazione con gli inquirenti.

Alec Baldwin è tornato recentemente a commentare la tragedia sul set di Rust, che non ha esitato a definire come “la peggior situazione della mia vita”. I messaggi diffusi in questi giorni dall’attore fanno seguito alla prima intervista concessa dall’attore a fine 2021, dopo lunghi mesi di silenzio stampa: nell’intervista alla rete ABC, Baldwin aveva affermato di non aver sparato il colpo premendo il grilletto.