Alec Baldwin è stato arrestato a seguito di una rissa a New York

La CNN riporta che l'attore Alec Baldwin è stato arrestato nella notte a New York e accusato di aggressione a seguito di un litigio con uno sconosciuto.

Secondo quanto riportato, la vittima ha riportato una frattura alla mascella ma è in condizioni stabili. L'attore dovrà presentarsi in tribunale nei prossimi giorni.

Baldwin non è nuovo a simili comportamenti. Nel corso della sua carriera l'attore è stato coinvolto in diversi incidenti di questo tipo, come quando nel 1995 aggredì un paparazzo che aveva fotografato la sua allora moglie Kim Basinger e la loro figlia neonata. Poi, nel 2011, Baldwin è stato espulso da un volo della American Airlines diretto a Los Angeles dopo essersi rifiutato di mettere via il suo telefono, a quanto pare diventando ostile nei confronti degli assistenti di volo. L'ultima volta nel 2014, quando è stato accusato di guida pericolosa a New York dopo aver invaso, a bordo della sua bicicletta, una strada a senso unico nella direzione sbagliata.

Recentemente, la popolarità di Baldwin è risalita vertiginosamente grazie al ruolo nella saga di Mission: Impossible e soprattutto al Saturday Night Live, nel quale interpreta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nelle scorse settimane è anche apparso nel ruolo di se stesso in A Star Is Born di Bradley Cooper.