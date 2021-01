Alec Baldwin, la star saluta Twitter dopo le critiche alla moglie:'Addio, per ora'

Alec Baldwin ha deciso di lasciare momentaneamente Twitter qualche ora fa, a causa di un motivo ben preciso. La star ha concretizzato tale scelta in seguito alle accuse nei confronti della moglie, Hilaria, sulla sua eredità culturale. Il web si sarebbe indignato per quelle che ritiene essere le 'finte' origini spagnole della signora Baldwin.

Hilaria Baldwin parla spesso delle sue origini ispaniche ma secondo gli utenti si tratta soltanto di bugie e la donna in realtà sarebbe americana e avrebbe passato soltanto dei periodi di vacanza in Spagna.

In difesa della moglie è intervenuto Alec Baldwin, che inizialmente aveva invitato gli utenti a controllare meglio le fonti delle proprie informazioni.



Poi la drastica decisione:"Twitter è come una festa in cui tutti si mettono a urlare. Non è una gran festa. Arrivederci, per ora" ha concluso Baldwin, salutando momentaneamente i suoi fan, piuttosto scocciato.

In un post su Instagram, Hilaria Baldwin si è rivolta a coloro che mettono in dubbio le sue origini, spiegando che lei e suo marito celebrano entrambe le culture all'interno del loro nucleo familiare, cercando di crescere i loro figli bilingue.

Alec Baldwin in passato è stato sposato con la collega Kim Basinger dal 1993 al 2000, divorziando nel 2002. Baldwin e Basinger hanno avuto una figlia, Ireland (1995).

Nel 2012 l'attore si è sposato per la seconda volta con Hilaria, con la quale ha avuto cinque figli.



