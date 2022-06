Alec Baldwin, la star annuncia un'intervista a Woody Allen: i dettagli

Alec Baldwin e Woody Allen condividono una profonda amicizia da diversi anni e anche qualche vicissitudine giudiziaria. L'attore ha annunciato che ospiterà su Instagram in una live dedicata un'intervista al regista. Baldwin ha annunciato l'evento ai propri fan proprio tramite i social, specificando i dettagli della chiacchierata.

"Il prossimo martedì. Il 28. Farò una diretta Instagram con... " Baldwin si interrompe la copertina e il retro del nuovo libro di Woody Allen e poi sussurra "Woody Allen".



"Che adoro. Ti voglio bene, Woody" ha proseguito Baldwin. L'attore ha lavorato con il regista in Alice (1990), To Rome with Love (2012) e Blue Jasmine (2013). Lo scorso autunno Alec Baldwin è rimasto coinvolto in una sparatoria sul set di Rust, durante la quale è rimasta uccisa la direttrice della fotografia del film. La famiglia di Halyna Hutchins ha fatto causa a Baldwin, dopo l'accaduto sul set, costato la vita alla donna.

Allen è stato al centro dell'attenzione di recente in un documentario di HBO di Kirby Dick e Amy Ziering intitolato Allen v. Farrow, che ha approfondito le accuse di abusi sessuali contro il regista da parte della figlia adottiva, Dylan Farrow.



Baldwin ha fatto notare di essere totalmente disinteressato alla questione:"Se ritieni che un processo debba essere condotto attraverso un documentario di HBO questo è un tuo problema" ha dichiarato l'attore.



Per prepararvi al meglio alla diretta Instagram tra Alec Baldwin e il regista newyorchese ecco 5 film di Woody Allen da riscoprire.