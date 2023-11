Alec Baldwin spera di tornare in pista con un reality dopo la tragedia di Rust

Alec Baldwin si prepara a un nuovo capitolo della sua decennale carriera: l’attore, una volta passata la tempesta relativa alla tragedia sul set di Rust, sta infatti pensando seriamente a un reality show che lo vedrebbe protagonista insieme alla moglie e ai suoi sette figli che permetterebbe alla star di lavorare senza allontanarsi da casa.

Dopo aver parlato della nuova accusa nei confronti di Alec Baldwin per i fatti accaduti sul set di Rust, torniamo a occuparci della carriera della star di 30 Rock per riportare le sue parole durante un’intervista con Kelly Ripa.

Quando la presentatrice ha fatto notare come sarebbe stato interessante un reality basato sulla sua famiglia, l’attore ha fatto presente come la cosa non sia assolutamente da escludere, viste anche le difficoltà nel lavorare lontano da casa per via dei suoi cari.

Queste le parole di Baldwin: “Ci abbiamo pensato spesso. Una volta che abbiamo avuto 5, e poi 6 e adesso 7 bambini, è diventato difficile andare via da casa per un periodo lungo. Una volta saltavo su un aereo per andare a Los Angeles e girare un film, o qualche episodio di Will and Grace. L’ho fatto per un po’. Cose di questo tipo. Era facile fare i bagagli e andare”.

Quindi l’attore ha proseguito: “Ora ho bisogno di 12 biglietti aerei, sai, le baby sitter, i bambini, mia moglie. Non hanno neanche 11 posti in business class sugli aerei. Tutto quello che faccio è filtrato attraverso l’idea della mia famiglia: i lavori che accetto e quelli che non accetto. Quindi tutto quello che abbiamo fatto, e poi gli show che abbiamo preso in considerazione e anche un paio di cose che abbiamo fatto sulla nostra famiglia. Quel reality show sarebbe perfetto, così possiamo stare a casa e posso lavorare da casa. Sono disperatamente alla ricerca di un lavoro da poter fare a casa”.

In attesa di capire se lo show preannunciato da Baldwin si farà e se, come pubblico, potremo entrare di nuovo in una casa celebre dopo i programmi simili già visti nel corso degli anni, vi lasciamo alle parole di Michael Shannon a difesa di Alec Baldwin dopo gli eventi di Rust.