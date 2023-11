Alec Baldwin spara sul set di Rust e istruisce la troupe in un nuovo video

NBC News ha pubblicato online un nuovo video che mostra Alec Baldwin sparare con armi da fuoco e dare consigli ai membri della troupe sulla sicurezza delle armi da fuoco sul set di Rust. Il video è stato pubblicato a ventiquattro ore dal pronunciamento del grand giuri sulle nuove accuse di omicidio colposo contro l'attore.

Nel 2021 sul set di Rust avvenne una sparatoria nella quale rimase uccisa la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza. Nel video si vede Baldwin mentre prova le scene e spara con le pistole cariche a salve, e in alcuni momenti chiede ai membri della troupe si spostarsi per motivi di sicurezza. Le immagini sono state registrate giorni prima che da una pistola impugnata da Baldwin partisse un colpo vero che avrebbe ucciso Hutchins e ferito Souza.



Le immagini sono arrivate nell'ufficio del procuratore distrettuale di Santa Fe. Lo scorso 17 ottobre i pubblici ministeri hanno deciso di accusare Alec Baldwin di omicidio colposo dopo il ritiro delle accuse lo scorso aprile. Nel caso venisse condannato, Baldwin rischierebbe fino a 18 mesi di carcere.

Alec Baldwin ha sempre ribadito la propria innocenza, dichiarando che gli era stato detto che la pistola non era stata caricata dall'assistente alla regia Dave Halls, e di non aver premuto il grilletto quando la pistola ha sparato. Tuttavia, un'analisi forense ha stabilito che la pistola non avrebbe potuto sparare senza la pressione del grilletto. Halls sconterà sei mesi di libertà vigilata. Anche Hannah Gutierrez-Reed, addetta alle armi della produzione, sta affrontando un processo per omicidio colposo, accusa della quale si è dichiarata non colpevole.

La morte di Halyna Hutchins sul set di Rust ha immediatamente generato l'interruzione delle riprese del film, nel quale avrebbe recitato da protagonista proprio Alec Baldwin.