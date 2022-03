Alec Baldwin a Roma per girare due film italiani: Kid Santa e Billie's Magic World

A mesi di distanza dalla tragedia sul set di Rust, che ha portato alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, Alec Baldwin sta riprendendo a recitare, in particolare l'attore americano è in questo momento a Roma per le riprese di due film italiani in cui è coinvolto, ovvero Kid Santa e Billie's Magic World.

Entrambi i film sono prodotti da Minerva Pictures in collaborazione con ILBE, casa che ha recentemente realizzato Waiting for the Barbarians. Alla regia troviamo, invece, Francesco Cinquemani, che ha già collaborato in passato con Baldwin per il film di fantascienza, Andròn - The black labyrinth.

Inoltre, è interessante osservare che questi film presenteranno una tecnica mista di live action e animazione, sono, infatti, entrambi pensati per le famiglie e per la stagione natalizia. Sui set di Kid Santa e Billie's Magic World poi, Alec Baldwin ritroverà anche il fratello William, con cui aveva precedentemente collaborato solo per il documentario, My Promise to P.J., in cui erano coinvolti anche gli altri due fratelli Baldwin, Daniel e Stephen. Vi riportiamo anche che, comunque, il casting per queste nuove produzioni era stato effettuato prima dei tragici eventi legati alle riprese di Rust.

Prima di Kid Santa e Billie's Magic World, Alec Baldwin aveva anche recentemente lavorato in Gran Bretagna per 97 Minutes, nuovo thriller di Timo Vuorensola, che potreste conoscere per la folle trilogia di Iron Sky.

Dunque, mentre sono ancora in corso le indagini riguardanti la sua eventuale colpevolezza e dopo che la famiglia di Halyna Hutchins ha fatto causa ad Alec Baldwin, stiamo assistendo ai primi sviluppi della carriera dell'attore, seppur in progetti minori, dopo la lunga pausa seguita al tremendo incidente avvenuto sul set di Rust.