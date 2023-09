Alec Baldwin è stato vicino al ritorno in scena per Mission: Impossible

Mission Impossible: Dead Reckoning ha superato i 500 milioni al box office mondiale. L'ultimo film con Tom Cruise è stato un successone. Ma sapevate che al suo fianco doveva esserci Alec Baldwin?

Durante la sua intervista per il Podcast empire Spoiler Specials, il regista Christopher McQuarrie ha raccontato che: "Berlino ci ha chiamato per nome. Originariamente c'era un'apertura del film che iniziava con Tom e Alec Baldwin che camminavano lungo il muro di Berlino. Camminano lungo il muro e lentamente ci si rende conto che è il muro di Berlino. Ed è Alec Baldwin che parla con Ethan della sua vita da spia, di come è diventato una spia".

"E ti rendi conto che è lui a consigliare Ethan. Si vede uno scorcio dell'amicizia tra questi due personaggi che esisteva prima di Fallout. Poi si taglia e Tom si trova davanti alla sua tomba, dopo aver ascoltato le parole di saggezza di Alec, e sta guardando una lapide con la scritta 'Hunley'. E l'idea che Alec Baldwin sia uno spirito guida per Ethan in sua memoria è stata un'idea molto, molto precoce per la storia, qualcosa che mi interessava molto", ha commentato ancora.

Che la sua presenza sia rinviata alla parte due di Mission Impossible: Dead Reckoning?