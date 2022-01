Alec Baldwin ricorda la tragedia di Rust:'La peggior situazione della mia vita'

Alec Baldwin ha iniziato il 2022 pubblicando un video sui social nel quale si rivolge ai propri follower riflettendo sulla tragedia avvenuta sul set di Rust, dove ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Il video, della durata di 13 minuti, ha generato diverse reazioni da parte dei follower dell'attore.

Baldwin ha sottotitolato in questo modo la clip:"Un'altra possibilità di lasciar andare tutto ciò che ci fa male. Distruggendoci".

L'attore ha rimarcato i numerosi cordiali messaggi che ha ricevuto dai fan in seguito all'incidente sul set, quando sono esplosi dei colpi di pistola che hanno ucciso Hutchins e ferito il regista Joel Souza. Il padre di Hutchins ha dichiarato di ritenere Baldwin in parte responsabile della morte della figlia.



"Ci sono state più persone gentili, premurose e generose di spirito di quelle che sono state cattive per la morte di Halyna Hutchins. Non ho paura di dirlo e di spiegarlo con eufemismi: qualcuno è morto in modo tragico. E ho ricevuto così tanta, davvero così tanta bontà dalle persone; è semplicemente incredibile" ha dichiarato nella clip.



L'attore ha proseguito:"Questa è stata sicuramente la situazione peggiore in cui sia mai stato coinvolto e sono molto fiducioso che le persone incaricate di investigare su tutta questa faccenda arrivino alla verità il prima possibile. Nessuno vuole la verità più di me".

Infine Baldwin ha elencato i suoi obiettivi per il nuovo anno, tra cui 'non permettere che la negatività della mia vita mi colpisca' e 'approfondire i miei legami con le persone che amo'.



A dicembre Alec Baldwin si è difeso, affermando di non aver premuto il grilletto della pistola sul set di Rust.