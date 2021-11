Alec Baldwin ricorda il set di Rust:'Eravamo una troupe affiatata prima della tragedia'

In queste settimane Alec Baldwin ha evitato di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti in seguito alla tragedia avvenuta sul set del film Rust, che ha determinato la scomparsa della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista, Joel Souza. Baldwin si era limitato a pubblicare una dichiarazione sui social.

Nelle ultime ore Baldwin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti fuori dalla sua abitazione in Vermont.

Due giorni fa vi abbiamo anticipato alcune dichiarazioni di Alec Baldwin e ora vi riportiamo altre considerazioni.



L'attore ha ribadito di non poter parlare del caso, visto che lo sceriffo gli ha ordinato di non parlarne pubblicamente a causa delle indagini attualmente in corso.

Tuttavia l'attore ha accettato di condividere alcune parole su Hutchins e il resto della crew che lavorava al film, riferendosi anche a Halyna Hutchins.



"Il giorno in cui sono arrivato a Santa Fe e ho iniziato a girare l'ho portata a cena con Joel [Souza], il regista. Eravamo una troupe molto, molto ben organizzata che girava un film insieme e poi è successo questo orribile evento" ha dichiarato Baldwin.



Dopo il messaggio sui social, l'attore è tornato a parlare del set e della troupe. Come si nota nel video di TMZ, la moglie di Baldwin, Hilaria, ha registrato l'intera conversazione del marito con la stampa per essere sicura di avere un documento video del momento nel caso vegano prese dichiarazioni dell'attore fuori contesto.



Baldwin ha ammesso di essere dubbioso che la lavorazione del film possa essere conclusa in futuro. Chiaramente con le indagini ancora e piuttosto intricate, è impensabile che si possa tornare a breve sul set del film, che a questo punto potrebbe non essere mai più concluso.