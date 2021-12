Alec Baldwin, parla il padre di Halyna Hutchins: 'Lo ritengo in parte responsabile'

Non si fermano le indagini su quanto accaduto sul set di Rust: il tragico incidente costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins continuerà ancora per un po' di tempo ad essere al centro delle attenzioni degli investigatori e dei media, che in queste ore si concentrano sulle nuove dichiarazioni del padre della vittima.

Qualche tempo fa il padre di Hutchins aveva precisato di non ritenere Alec Baldwin responsabile della tragedia: una posizione che Anatoly Androsovych sembra aver leggermente rivisto, almeno stando alle sue ultime dichiarazioni in cui non pare scagionare del tutto l'attore che impugnava la pistola al momento dello sparo.

"Perché ha sparato durante le prove? Il revolver non è un'arma che fa fuoco prima che il grilletto venga premuto, per cui ritengo Alec Baldwin parzialmente responsabile per quello sparo. Mi sembra chiaro che lo sparo sia partito dalla mano di Baldwin, quindi per me è difficile capire perché non possa essere ritenuto in parte responsabile della morte di mia figlia" sono state le parole di Androsovych.

Al momento Baldwin non sembra aver voluto ribattere: vedremo se nelle prossime ore ci saranno reazioni da parte del diretto interessato che, ricordiamo, nelle scorse settimane per la prima volta ha parlato dell'incidente sul set di Rust.