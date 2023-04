Alec Baldwin non si presenterà al processo sulla morte di Halyna Hutchins

Dopo che Alec Baldwin ha sparato e ucciso un membro della troupe sul set di Rust, l'attore di The Cooler, To Rome with Love e Blue Jasmine ha deciso che non si presenterà al mini-processo del prossimo mese sulla morte di Halyna Hutchins.

A intentare la causa sono stati i genitori della direttrice della fotografia. Il team di difesa di Baldwin, pur riconoscendo che "la perdita di una figlia e di una sorella risulta dolorosa in ogni circostanza", ha affermato che Olga Solovey, Anatoli Androsvych e Svetlana Zemko "sono stati allontanati da Halyna fisicamente, finanziariamente ed emotivamente per molti anni prima della sua morte", perciò "non hanno alcuna valida causa di azione contro gli imputati".

Per contro, così ha aggiunto l'avvocato Gloria Allred: "Non siamo sorpresi che Alec Baldwin stia tentando ancora una volta di evitare la responsabilità per ciò che ha fatto. Secondo la legge del New Mexico, è evidente che verrà applicata la normativa nel tribunale della California, dichiarandolo responsabile di tutto il danno che ha arrecato alla famiglia di Halyna Hutchins. Il nostro compito sarà proprio assicurarci che verrà ritenuto responsabile per le sue azioni". Era il 31 gennaio 2023 quando il procuratore distrettuale presentò un'accusa di omicidio colposo contro Baldwin e l'armiera della troupe Hanna Gutierrez Reed, ma entrambi si sono dichiarati non colpevoli.

Al momento, una versione a basso budget del film Rust è ancora in corso in Montana, con Baldwin continuerà a interpretare il suo personaggio. Per approfondire l'argomento, un evento chiave è la causa alla troupe di Rust da parte di Alec Baldwin per negligenza.