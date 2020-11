Alec Baldwin non imiterà più Trump al SNL: 'Mai stato più felice di aver perso un lavoro'

Se il Joe Biden di Jim Carrey non ha convinto tutti, il pubblico sembra concordare sul fatto che Alec Baldwin sia stato perfetto nella parodia di Donald Trump. Un ruolo che l'attore abbandonerà volentieri ora che le cose sono cambiate.

"Non credo di essere mai stato così felice di perdere il lavoro prima d'ora!", scrive ironico su Twitter.

Baldwin ha perfezionato la sua imitazione nel corso di tutti e quattro gli anni di presidenza Trump, adattando i discorsi agli eventi contemporanei e riproponendo in chiave ironica tutte le controverse uscite del quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti durante il Saturday Night Live. Una parodia che non poteva prescindere dall'uso di una splendente parrucca gialla, dai movimenti delle mani tipici di Trump e dal suo atteggiamento provocatorio.

A quanto pare è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle per l'attore, che ha confermato il suo addio al personaggio anche attraverso un altro post in cui commenta: "È stato divertente". Ovviamente si è più volte dichiarato contrario alla politica attuata dal presidente e da un lato la sua divertente imitazione gli è servita anche per divulgare il suo punto di vista nella maniera più spassosa possibile.

Insomma, perdere il lavoro non è mai stato così entusiasmante per Baldwin. La sua missione è giunta al termine, ma chissà se lo rivedremo riprendere il ruolo in futuro... Nel frattempo vi riproponiamo lo spassoso dibattito insieme a Jim Carrey.