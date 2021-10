Alec Baldwin, il marito di Halyna Hutchins: 'Non credo che ci siano parole'

Il tragico incidente occorso ad Alec Baldwin sul set di Rust ha sconvolto il mondo dello spettacolo e lo stesso attore. Il marito della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, rimasta uccisa da un colpo di pistola, ha rotto il silenzio e parlato alla stampa del terribile lutto che lo ha colpito.

Dopo l'incidente, Hutchins, 42 anni, è stata trasportata in aereo all'ospedale dell'Università del New Mexico, dove è morta per le ferite riportate, secondo il dipartimento dello sceriffo di Santa Fe. Anche il regista Joel Souza è rimasto ferito ma è stato già dimesso dall’ospedale.

Matthew Hutchins, marito di Halyna, ha parlato a Insider dicendo che l’accaduto lo ha lasciato senza parole:

"Non credo che ci siano parole per comunicare la situazione. Non sarò in grado di commentare i fatti o il processo di ciò che stiamo attraversando in questo momento, ma apprezzo che tutti siano stati molto comprensivi", ha detto Matthew che ha una figlia con Hutchins. "Penso che avremo bisogno di un po' di tempo prima di poter davvero incapsulare la sua vita in un modo facile da comunicare".



Mentre la ricostruzione dell'incidente è ancora in corso Baldwin ha commentato su Twitter la triste vicenda dicendo che il suo "cuore è spezzato”. L'attore ha continuato dicendo che è "in contatto" con Matthew Hutchins e stava offrendo il suo "sostegno a lui e alla sua famiglia". Attualmente non risulta indagato per l'accaduto.