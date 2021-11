Alec Baldwin, incredibile: membro della troupe di Rust morso da ragno, rischia amputazione

L'eco della tragedia del set di Rust non si è ancora placata, ma il film con protagonista Alec Baldwin sembra davvero maledetto: come riportato nelle ultime ore, infatti, si sarebbe verificato un altro terribile incidente.

Dopo la morte di Halyna Hutchins, colpita accidentalmente da un proiettile autentico inserito nella pistola usata da Alec Baldwin per le riprese, il film Rust deve fare i conti con un'altra tragedia: secondo quanto riportato in queste ore, infatti, Jason Miller, membro della troupe addetto allo smantellamento del set, rischierebbe l'amputazione di un braccio. Stando alle ricostruzioni delle autorità, l'uomo è stato morso da un ragno eremita marrone, famosissimo in quanto uno dei più velenosi al mondo, con la tossina in grado di causare necrosi.

Miller, ora ricoverato in ospedale in condizioni definite 'molto gravi', è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici al fine di evitare il peggio. "Nel giro di pochi giorni ha manifestato sintomi gravi, tra cui necrosi del braccio e sepsi" ha scritto la famiglia di Miller sulla pagina di GoFundMe, creata per raccogliere i fondi necessari alle spese mediche. "È stato ricoverato in ospedale e ha subito diversi interventi chirurgici, con i medici che stanno facendo del loro meglio per fermare l'infezione e cercare di salvare il suo braccio: l'amputazione sembra l'ipotesi più probabile, a questo punto".

Speriamo che tutto possa risolversi per il meglio, come sempre vi terremo aggiornati.