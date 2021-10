Alec Baldwin, dopo l'incidente sul set di Rust rinviata l'uscita di un documentario

L'uscita nelle sale del documentario Flint: Who Can You Trust?, narrato da Alec Baldwin è stato posticipato a tempo indeterminato dopo la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set di Rust. L'uscita del film era prevista nelle prossime settimane al cinema e a metà novembre in streaming ma ora tutto è fermo.

Nel documentario Flint: Who Can You Trust?, diretto da Anthony Baxter, vengono intervistati i cittadini di Flint, in Michigan, sullo scandalo del 2014 che vide l'avvelenamento dell'approvvigionamento idrico nella città dopo che i funzionari dei servizi pubblici locali hanno spostato la fonte d'acqua dai Grandi Laghi al vicino e inquinato Flint River.



Tuttavia giovedì scorso Alec Baldwin è rimasto coinvolto in un tragico accaduto sul set del film western Rust, nelle zone rurali del New Mexico, dove ha accidentalmente ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza, con una pistola di scena.



Secondo il resoconto di Souza alla polizia, Baldwin si stava esercitando a sguainare l'arma quando improvvisamente è partito un colpo. L'attore e il regista erano stati informati dall'assistente alla regia, Dave Halls, che la pistola non aveva proiettili veri in canna.

Diverse ore prima dell'incidente diversi membri della troupe avevano deciso di lasciare la lavorazione per protestare contro le cattive condizioni di lavoro, inclusa la mancanza di un alloggio vicino al set. Nel frattempo la produzione di Rust è stata chiusa, quantomeno in forma temporanea.



Alec Baldwin ha scritto un messaggio pubblico per ricordare Halyna Hutchins ed esprimere il proprio dolore e shock per quanto è successo. Le indagini sono ancora in corso e vi terremo aggiornati sull'evoluzione.