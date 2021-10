Alec Baldwin su Halyna Hutchins: 'Non ho parole, sono in contatto con suo marito'

È un Alec Baldwin ovviamente sconvolto quello che, tramite Twitter, ha commentato la tragedia avvenuta sul set di Rust durante la quale ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins: proprio dalle mani dell'attore, come ormai saprete, è partito il colpo fatale da una pistola di scena caricata a salve.

"Non ci sono parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che è costato la vita ad Halyna Hutchins, una moglie, una madre e una collega apprezzatissima da tutti noi. Sto collaborando pienamente con la polizia per cercare di capire cosa sia accaduto" sono le prime parole che leggiamo nel post Twitter della star del Saturday Night Live.

Baldwin prosegue: "Sono in contatto con suo marito e sto offrendo tutto il mio supporto a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è a pezzi per suo marito, per i loro figli e per tutti coloro che conoscevano e amavano Halyna". Con le indagini ancora in corso, naturalmente, non resta che attendere ulteriori sviluppi per appurare le effettive dinamiche dell'incidente: ciò che è certo è che l'intero mondo del cinema è stato sconvolto dall'accaduto. Nelle scorse ore anche la sorella di Brandon Lee ha commentato i fatti del set di Rust, ricordando la tragica morte del fratello avvenuta in circostanze quasi identiche.