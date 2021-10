Alec Baldwin, una fonte rivela come sta affrontando lo shock: 'il dolore è insopportabile'

La drammaticatragedia occorsa sul set di Rust ha visto coinvolto Alec Baldwin che ha involontariamente ucciso Halyna Hutchins. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e ora alcune fonti spiegano come l’attore sta affrontando lo shock per l'accaduto.

Hutchins stava lavorando dietro la macchina da presa come direttore della fotografia al momento della tragedia e anche il regista Joel Sauza è rimasto ferito. Da allora Baldwin ha parlato su Twitter del terribile incidente e ora una fonte rivela come l'attore sembra affrontare la difficile realtà di essere la persona la cui pistola di scena ha posto fine alla vita di Hutchins.

Secondo la fonte di People, Baldwin si sta appoggiando alla sua famiglia per trovare supporto durante questo momento triste e difficile: “È una tragedia così impensabile e il dolore e il trauma per lui sono insopportabili. Alec è ancora sotto shock e il suo cuore è completamente spezzato. Sta facendo del suo meglio per farvi fronte e si appoggia a Hilaria e ai bambini per il supporto.”

Baldwin sta collaborando con le autorità per capire come possa essere accaduto il tragico incidente. La produzione di Rust, che vedeva nel cast anche Jensen Ackles, si è interrotta e non è chiaro se e quando riprenderà mai. Intanto è stata lanciata una petizione per vietare le armi da fuoco sul set e Hollywood potrebbe rivedere i suoi sistemi di sicurezza.