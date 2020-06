Alec Baldwin difende Woody Allen e ora è nei guai anche lui: ecco perchè

Alec Baldwin è finito nell'occhio del ciclone dei follower per aver promosso su Instagram l'intervista a Woody Allen, difendendo pubblicamente il regista, proprio nel Blackout Tuesday. La giornata di ieri è stata caratterizzata sui social dalla pubblicazione di un'immagine nera per simboleggiare la vicinanza al movimento Black Lives Matter.

Baldwin ha condiviso una foto con Woody Allen sulla sua pagina social per promuovere la chiacchierata con il regista nel suo podcast, Here The Thing:"Ho lavorato in tre film di Woody Allen, ognuno dei quali rappresenta il momento clou dell mia carriera. Oggi si unisce a me sul mio podcast e parliamo di tutto, dai suoi mentori, al suo metodo di regia alle accuse di abusi sessuali" ha scritto l'attore nella didascalia dell'immagine.



La pubblicazione del post proprio nel giorno del Blackout Tuesday ha provocato la reazione agguerrita di molti follower:"Adoro seguire sempre il tuo account, ma questa cosa fuori luogo da pubblicare oggi" ha commentato un utente. Altri follower hanno accusato di aver difeso una persona accusata da anni di abusi sessuali.

Alec Baldwin ha spiegato di dover pubblicare i post promozionali del suo podcast in determinati giorni della settimana, spiegando il suo pensiero in merito alla presunta mancanza di rispetto nei confronti del Blackout Tuesday:"Per quanto riguarda la percepita mancanza di sensibilità nei confronti del Blackout Tuesday, non avevo idea di questa... giornata nazionale di qualsiasi cosa. Tre cose: la vita professionale di certe persone non può essere messa in pausa dai capricci del politically correct. Credo che Allen sia innocente e questo è un mio diritto. Pubblicare uno schermo nero oggi o in qualsiasi altro giorno, anche se è un pensiero rispettabile, non è una posizione politica efficace".

Nei giorni scorsi Woody Allen ha dichiarato di essere pronto a lasciare il cinema. Qualche settimane fa è uscita nelle librerie l'autobiografia di Woody Allen intitolata A proposito di niente.