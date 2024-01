Alec Baldwin, come procede il processo per omicidio involontario sul set di Rust?

Come riporta Deadline, a meno di una settimana dalla nuova incriminazione per omicidio involontario a causa del colpo di pistola sul set del film Rust che ha provocato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, è stata fissata in tribunale la prima udienza per Alec Baldwin, prevista in New Mexico il mese prossimo.

Per quanto accaduto durante le riprese del film Rust, a Baldwin è stato ordinato di comparire davanti al giudice T. Glenn Ellington in relazione ad una possibile condanna da diciotto mesi a tre anni di carcere, il prossimo 1° febbraio alle ore 11.00 del mattino ora locale.



Gli avvocati di Alec Baldwin hanno emesso un comunicato:"Il signor Baldwin afferma il suo diritto ad un processo veloce garantito dal Sesto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, articolo 2, sezione 14 della Costituzione del New Mexico. Al signor Baldwin è garantita una disposizione giusta e rapida delle accuse per minimizzare la vilificazione e il sospetto del pubblico e per evitare i rischi di dimostrare la sua innocenza che spesso sorgono dopo lunghi ritardi nella persecuzione" si legge nel testo, che spiega come Baldwin si riservi anche il diritto di chiamare qualsiasi testimone presente nell'elenco dell'accusa.



Alec Baldwin sarà costretto a presenziare al processo del 1° febbraio, eventualmente anche telefonicamente o in videoconferenza. La mancata presenza all'udienza comporterà un mandato d'arresto nei suoi confronti.

