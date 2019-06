Alec Baldwin:'Beetlejuice poteva stroncarmi la carriera'

Nel 1988 Tim Burton collaborò con Michael Keaton e Alec Baldwin in una commedia che negli anni è diventata un cult del cinema del regista di Burbank ma che all'epoca era soltanto un progetto molto rischioso. Ogni componente, dal regista al cast, stava vivendo i momenti iniziali della propria carriera e Alec Baldwin è tornato a parlarne.

"Quando abbiamo fatto Beetlejuice non avevo idea di cosa si trattasse. Ho pensato che l'intera mia carriera si concludesse con questo film. Che saremmo finiti tutti" ha spiegato la star.

Per fortuna per Baldwin & co. accadde esattamente il contrario. Beetlejuice - Spiritello porcello è stato il primo di una serie di successi di Tim Burton, che in seguito collaborò con Michael Keaton nei due film di Batman e ha diretto titoli come Edward mani di forbice, La sposa cadavere e Alice in Wonderland. Il ruolo in Beetlejuice per Alec Baldwin è stato il primo di una serie di personaggi iconici come quelli in Caccia a ottobre rosso al fianco di Sean Connery due anni dopo.



La nostra recensione di Beetlejuice vi farà tornare nel primo mondo dark di Tim Burton. Il film racconta le vicende di una giovane coppia di coniugi da poco deceduta e trasformata in una coppia di fantasmi che invoca lo spiritello Beetlejuice per allontanare una famiglia che si è appena trasferita nella loro casa.

Nell'intervista a GQ, Alec Baldwin ha raccontato di quanto lo abbia sorpreso Michael Keaton sul set:"Michael arrivò e conosceva il segreto, perché io avrei recitato con molti dubbi...Ero molto più nevrotico rispetto a quello che avrei fatto lavorando nei film. Keaton era così sicuro di sé".

In cantiere da anni esiste anche il progetto di un sequel di Beetlejuice ma Tim Burton e Warner avrebbero cambiato idea: il sequel di Beetlejuice forse cancellato è una prospettiva molto concreta.