Alec Baldwin, annunciata la data d'inizio del processo per il film Rust

È stata ufficializzata la data d'inizio del processo per omicidio colposo involontario nel quale è imputato Alec Baldwin, a più di due anni dalla morte della direttrice della fotografia del film Rust, Halyna Hutchins, uccisa da un colpo di pistola sul set del film Rust. Contestualmente è rimasto ferito anche il regista Joel Souza.

A gennaio, Alec Baldwin è stato incriminato per due capi d'accusa per il suo ruolo nella sparatoria dell'ottobre 2021 a Santa Fe. L'attore si è dichiarato non colpevole.

Ora è stato deciso che la prima udienza si terrà il 9 luglio e il processo dovrebbe durare all'incirca otto giorni. Le riprese di Rust si sono concluse lo scorso maggio, dopo aver ripreso i lavori.



Il 21 ottobre 2021, Alec Baldwin stava maneggiando un'arma da fuoco sul set di Rust, quando un colpo è partito dalla pistola e ha ferito Joel Souza, il regista, e ucciso Halyna Hutchins, direttrice della fotografia.

In Nuovo Messico la condanna per un omicidio colposo può arrivare fino a 18 mesi.

L'aggiornamento sul processo per Baldwin è arrivato proprio nel bel mezzo del procedimento penale per la responsabile delle armi sul set, Hannah Gutierrez-Reed; lunedì, il testimone dell'accusa, il cameraman Ross Adiego ha testimoniato che la gestione delle armi sul set fosse 'fuori dall'ordinario' perché le armi non erano sotto chiave.



Scoprite tutte le ultime novità sul processo per Rust in corso.