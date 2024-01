Alec Baldwin ancora accusato di omicidio involontario per il caso Rust

Dopo il ritiro delle accuse su Baldwin ad aprile, la giuria ha emesso oggi l'atto d'accusa, un anno dopo la prima imputazione. Il 16 novembre i procuratori speciali Kari Morrissey e Jason Lewis hanno convocato la giuria e hanno avanzato le accuse dopo che il caso precedente portato avanti dal pubblico ministero si è concluso in un nulla di fatto.

In New Mexico, una condanna per omicidio involontario arriva a un massimo di 18 mesi di carcere: "Attendiamo il giorno del processo" hanno dichiarato gli avvocati di Baldwin Luke Nikas e Alex Spiro. Già ad ottobre i procuratori speciali avevano annunciato l'intenzione di accusare nuovamente Baldwin, sostenendo di aver scoperto nuovi fatti che suggerivano una certa sconsideratezza intorno agli standard di sicurezza. I procuratori avevano reso pubblico il testing della pistola la cui scarica costò la vita a Halyna Hutchis, direttrice della fotografia di Rust: i risultati di questi test si porrebbe in contraddizione con le dichiarazioni di Baldwin, che afferma di non aver premuto il grilletto della pistola da cui è partito il colpo.

A gennaio Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed, l'addetta alle armi sul set di Rust sono stati accusati di omicidio involontario per la morte di Hutchins, avvenuta il 21 ottobre 2021. Queste accuse erano state declassate e ad aprile dei nuovi prosecutori avevano completamente ritirato le accuse contro Baldwin, citando nuove prove secondo cui la pistola usata durante le prove poteva essere stata modificata rendendo più facile una scarica accidentale. Nonostante ciò, era stato più volte sottolineato che la vicenda non era ancora chiusa, e che l'attore poteva essere nuovamente accusato. Nel frattempo, nonostante la tragedia sul set, le riprese di Rust sono terminate.