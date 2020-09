Alec Baldwin, 5 cose che forse non sapete sulla star de Il giurato

Questa sera va in onda su La 7 Il giurato, film thriller del 1996 diretto da Brian Gibson, che ha come protagonista, tra gli altri, l'eclettico Baldwin. Scopriamo insieme 5 incredibili curiosità sul conto di questo straordinario artista.

Alec Baldwin è un vero e proprio tuttofare del mondo dello spettacolo che, fa parte di una famiglia di artisti. I suoi fratelli sono Daniel, William e Stephen Baldwin, ed essendo tutti attori i quattro sono conosciuti nel mondo dello spettacolo come "i fratelli Baldwin". È celebre per la sua imitazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che nel 2016 ha proposto casualmente al Saturday Night Live e visto il grandissimo successo ottenuto, ha replicato la performance varie volte.

È stato sposato poi dal 1993 al 2002 con l'attrice Kim Basinger, conosciuta sul set del film Bella, bionda… e dice sempre sì. Nel 1995 la coppia ha anche avuto una figlia. Si è sposato una seconda volta con Hilaria Lynn Thomas, insegnante di ginnastica con la quale ha avuto ben 4 figli. La coppia è ora in attesa del quinto bambino. Negli anni Baldwin si è fatto apprezzare anche come doppiatore, prestando la sua voce a film come Un giorno da ricordare (1995), Come cani e gatti (2001), SpongeBob – Il film (2004), Madagascar 2 (2008), Le 5 leggende (2012) e Baby Boss (2017). Questo straordinario interprete ha poi rivelato di non essere particolarmente soddisfatto della sua performance in Beetlejuice - Spiritello porcello, e di non aver gradito in generale il film del 1988 diretto da Tim Burton.

Conoscete altre curiosità sul conto dell'attore? Fatecelo sapere nei commenti.