Aldo Giovanni e Giacomo, svelata la data d'uscita de Il più bel giorno della nostra vita

Da Ciné 2022 a Riccione Medusa ha annunciato la data d'uscita de Il più bel giorno della nostra vita, nuova commedia con protagonisti Aldo Giovanni e Giacomo diretti ancora una volta dal sodale Massimo Venier.

Il più bel giorno della nostra vita uscirà dall'1 dicembre nei cinema italiani, una data che conferma la finestra di lancio comunicata in precedenza, che a sua volta aveva annunciato una distribuzione sotto il periodo natalizio: in anticipo di qualche settimana rispetto alle vacanze, i fan di Aldo Giovanni e Giacomo saranno felici di scoprire che il Natale quest'anno arriverà letteralmente prima sul calendario.

Ricordiamo che Il più bel giorno della nostra vita, diretto da Venier e scritto da Aldo Giovanni e Giacomo, Daniele Lantieri, Massimo Pellegrini e lo stesso Venier, racconta la storia del matrimonio di Elio e Caterina, organizzato nella splendida cornice del Lago di Como: sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto: l’azienda di famiglia – la Segrate Arredi – gli affetti, le vacanze… Il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia, e non hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un Cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio, chef stellati… E a dirigere il tutto, un costosissimo maître che si fa chiamare “il Riccardo Muti del catering”. Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno...

Il simpatico, espansivo e casinista nuovo arrivato si abbatte sul matrimonio come un tornado: Giacomo e Giovanni provano ad arginarlo in tutti i modi, ma sotto i colpi di Aldo si apriranno delle crepe da cui affiorerà un malessere nascosto, destinato a mettere in discussione l’amicizia tra Giovanni e Giacomo e che costringerà tutti a fare i conti con i propri dubbi e con il coraggio che ci vuole per concedersi la felicità.

