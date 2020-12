Aldo Giovanni e Giacomo, regalo di Natale ai fan: riecco lo sketch della "Subaru Baracca"

Si prospetta un Natale diverso dal solito a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, e come sappiamo non si potrà viaggiare. A tenerci compagnia, però, ci hanno pensato Aldo Giovanni e Giacomo, che per l'occasione hanno riadattato uno dei loro sketch più amati, consentendoci di assistere a una loro avventura "on the road".

Sulla pagina YouTube del trio comico milanese, infatti, è stata pubblicata una nuova versione della loro celebre gag del viaggio in auto, quella della "Subaru Baracca". Stavolta sono Giovanni e Giacomo i soli a partire, per raggiungere Aldo in Sicilia e trascorrere insieme il Natale in Sicilia.

Il passare degli anni si nota da diversi particolari: la macchina è "una hybrid", ha le telecamere di sicurezza e il wifi (la password è Lukakubuttaladentro), Aldo si collega con loro grazie alle video chiamate, Giacomo oltre alla solita delicatezza di stomaco ha anche dei problemi di prostata... e il finale, come sempre, è tutto da ridere.

"Gli abbracci sono vietati... Il Natale non sarà coi tuoi come al solito..." scrivono Aldo, Giovanni e Giacomo nella didascalia. "Quest’anno così difficile ci ha fatto proprio venir voglia di regalarvi una risata: eccoci qua con un nuovo video per voi. Che poi nuovo nuovo non è, anche se in effetti il viaggio è un po’ diverso dal quello di vent’anni fa… Diciamo che è un video extraordinario! Chissà, nel 2020 i finestrini faranno ancora Agvzzz? Questo video di pura finzione è stato registrato fingendo che questo Natale non ordinario sia uguale a tutti gli altri. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari, vicini e lontani. Buone Feste!"

