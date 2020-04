Aldo Giovanni e Giacomo, Pulp Fiction dentro Così è la vita e il vero proverbio africano

Stasera torna in tv Così è la vita, secondo film del trio comico composto da Aldo Giovanni e Giacomo che nel 1997 vennero diretti ancora una volta da Massimo Venier dopo il successo di Tre Uomini e una Gamba.

Il film, che potremmo definire cinematograficamente colto, include diverse citazioni a svariati film internazionali, la più famosa delle quali è sicuramente quella a Pulp Fiction di Quentin Tarantino: la celebre scena "Ho appena sparato in faccia a Marvin", che nel cult del 1994 ha per protagonisti John Travolta e Samuel L. Jackson, viene parodiata da Aldo Giovanni e Giacomo, dato che qui il colpo di pistola sparato accidentalmente colpisce la busta con dentro il cibo da asporto che la "vittima" teneva in mano, distruggendo un cheeseburger e schizzando il ketchup nell'abitacolo al posto del sangue.

Tra gli altri film citati ci sono anche Apocalypse Now, Before Sunrise, Un Tranquillo Week-end di Paura, Il Mostro di Dusseldorf, Belfagor, Il silenzio degli Innocenti e Forrest Gump. Inoltre, Aldo recita una versione distorta di un famoso proverbio africano, quando racconta che: "In Africa, tutte le mattine, quando sorge il sole una gazzella muore. Si sveglia già morta, perchè si vede che non stava molto bene il giorno prima e allora...comunque, sempre in Africa, tutte le mattine, quando sorge il sole, un leone appena si sveglia comincia a correre per evitare di fare la fine della gazzella che è morta il giorno prima. E poi, correndo, vede che c’è la gazzella morta il giorno prima lì e dice che corro a fare? Mi fermo e gli do due mozzicate. Comunque dove voglio arrivare? Non è importante che tu sia un crotalo o un pavonE...l’importante è che se muori, me lo dici prima."

Il vero proverbio, noto come Metafora del leone e della gazzella, recita invece: "Ogni giorno in Africa una gazzella si sveglia, sa che dovrà correre più forte del leone o finirà mangiata...Ogni giorno in Africa un leone si sveglia, sa che dovrà correre più forte della gazzella o morirà di fame...Ogni giorno in Africa non importa che tu sia un leone o una gazzella, l’importante è che inizi a correre".

Qui sotto potete trovare la scena di Così è la vita e la scena di Pulp Fiction. Inoltre, recuperate la nostra recensione di Odio l'estate, il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo diretto da Massimo Venier.