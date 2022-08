Aldo Giovanni e Giacomo in Piemonte per le riprese de Il più bel giorno della nostra vita

Il più bel giorno della nostra vita uscirà sotto il periodo di Natale, ciò significa che le riprese del nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo nei prossimi giorni metteranno la quinta: e lo faranno nella splendida cornice del Piemonte.

A partire da lunedì 29 agosto, infatti, Stresa e il Lago Maggiore ospiteranno per tre giorni i lavori del prossimo film del trio comico, una nuova commedia diretta dal sodale Massimo Venier prodotta da AGIDI DUE che sarà distribuita da Medusa Film. Dopo le riprese già avvenute tra Milano, la Brianza e il Lago di Como, Il più bel giorno della nostra vita verrà realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte anche in alcune location del Lago Maggiore, in particolare Stresa, grazie alla fattiva collaborazione delle amministrazioni locali coinvolte attraverso la Rete regionale della Fondazione.

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano sul set dopo il successo di Odio l’estate, con un film corale che vede la presenza nel cast anche di Antonella Attili e Elena Lietti, e la partecipazione di Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa e Roberto Citran: la storia vede Giacomo e Giovanni pronti a celebrare le nozze dei figli, che suggellerà definitivamente la loro fraterna, indissolubile amicizia che dura dai tempi delle scuole, ma alla cerimonia, insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, sarà presente a sorpresa anche Aldo, il suo nuovo, espansivo (e soprattutto casinista) compagno.

