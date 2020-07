Aldo Giovanni e Giacomo, lavori forzati estivi per il povero Aldo Baglio

Aldo, Giovanni e Giacomo sono conosciuti e amati per le loro improbabili ed esilaranti avventure, che negli anni gli son valsi un enorme popolarità e il titolo di impareggiabile trio della comicità nostrana. E se vi dicessimo che le disavventure per A ldo Baglio continuano anche fuori dal set?

Poche ore fa il comico siciliano ha condiviso sulla pagina ufficiale del gruppo una foto accompagnata dalla didascalia "Se al mattino spacchi le pietre, al pomeriggio scavi le buche", prima parte di una battuta in due tempi di Così è la vita recitata da Giacomo Pretti (Jack), che continua, sconsolato, "Se al pomeriggio si spaccano le pietre, al mattino si scavano le buche" prima di essere interrotto dallo stesso Aldo (Al) che sbotta: "Se al mattino spacchi le palle, la sera pure!".

Con 22 milioni e mezzo di euro incassati Così è la vita è il terzo successo commerciale del trio dopo Chiedimi se sono felice e La leggenda di Al, John e Jack, rispettivamente al primo e secondo posto. Eppure, visto il titolo del loro film più recente e il caldo torrido in cui Aldo è costretto a lavorare, l'immagine non può non richiamare alla mente Odio l'estate, quattordicesima pellicola per il trio comico uscito poco prima del lockdown d'inizio anno.

