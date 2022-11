Aldo Giovanni e Giacomo: il nuovo film cambia titolo, svelato il primo poster ufficiale!

Il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, le cui riprese si sono svolte la scorsa estate, si è mostrato in questi minuti con un primo poster ufficiale e un titolo nuovo di zecca.

Precedentemente noto come 'Il più bel giorno della nostra', adesso il film è stato intitolato Il grande giorno, come mostrato dal poster ufficiale che potete trovare in calce all'articolo: una prima data di uscita de Il grande giorno indicava come appuntamento al cinema il prossimo 1 dicembre, anche se il poster appena pubblicato riporta la dicitura 'A natale solo al cinema'. Non è chiaro se ci sia stato uno slittamento di data, dunque rimanete sintonizzati.

Il grande giorno è diretto da Massimo Venier, con un soggetto e una sceneggiatura scritti, oltre che da Aldo, Giovanni e Giacomo e dallo stesso Venier, anche da Davide Lantieri e Massimo Pellegrini. Nel cast anche Antonella Attili, Elena Lietti con la partecipazione di Lucia Mascino (già nel cast di Odio l'estate), Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa e con Roberto Citran. La storia è ambientata in una grande villa sul lago di Como e racconta del matrimonio tra il figlio e la figlia di Giacomo e Giovanni: i due genitori sono migliori amici dai tempi della scuola e nel corso della loro vita hanno condiviso tutto, dall’azienda di famiglia alle vacanze. Ora il il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia, ma l'evento sarà reso movimentato dall'arrivo di Aldo, nuovo compagno di Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa.

