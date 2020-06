Aldo, Giovanni e Giacomo, il divertente messaggio per la Giornata Mondiale dell'Ambiente

Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente anche uno dei gruppi comici più noti, Aldo, Giovanni e Giacomo, hanno voluto ricordare ai propri follower l'importanza del rispetto della natura e della salvaguardia del nostro pianeta. In un video pubblicato sull'account ufficiale del trio lo ricorda Giovanni Storti direttamente da un bosco in Lombardia.

"Quale migliore occasione per festeggiare la Giornata Mondiale dell'Ambiente per venire qui in montagna sopra Lecco. Guardate che spettacolo. Giornata magnifica, sole magnifico. L'ambiente, la cosa principale che ci deve rimanere in testa. L'ambiente" ricorda Giovanni nel video.

Giovanni Storti è uno dei membri più sportivi del trio di comici completato da Giacomo Poretti e Aldo Baglio, e spesso si reca nella zona delle Prealpi lombarde e nel lecchese per stare a contatto con la natura.



Aldo, Giovanni e Giacomo hanno omaggiato i cent'anni del Cagliari Calcio con il grande ritorno dei sardi, alcune delle caratterizzazioni comiche più amate del trio.

I tre comici sono tornati a gennaio con il loro ultimo film, Odio l'estate, che ha riscosso un ottimo successo di pubblico. Il film racconta la storia di tre famiglie che sono costrette a dover condividere la stessa casa vacanze a causa di un equivoco che ha permesso a tutti e tre i nuclei di prenotare la stessa abitazione. Nel cast anche Michele Placido, Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase.

