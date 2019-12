Aldo, Giovanni e Giacomo coinquilini a sorpresa nel primo trailer di Odio l'Estate

Dopo l'arrivo del primo poster ufficiale di Odio l'Estate, la Medus Film ha finalmente distribuito online il primo trailer del nuovo e atteso film di Aldo, Giovanni e Giacomo, co-scritto insieme a Massimo Venier e diretto proprio da quest'ultimo, già dietro ai successi di Tre uomini e una gamba, Così è la vita e Chiedimi se sono felice.

Odio l'Estate mette in scena una vacanza assolutamente (non) perfetta: Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse. C'è il tipo super-preciso organizzo in tutto e per tutto, ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale e l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.

Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto - purtroppo per loro - stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile, come si vede anche nel trailer.

La promessa è quella di un ritorno alle origini, con Aldo, Giovanni e Giacomo che racconteranno una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata. In più il ritorno alla regia e co-sceneggiatura di Massimo Venier appare come sintomatico di un ritorno alle origini.



Odio l'Estate è atteso nelle sale italiane il prossimo 30 gennaio.