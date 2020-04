Aldo, Giovanni e Giacomo: in arrivo via streaming su Youtube tutti gli spettacoli del trio

A due mesi di distanza dal successo di critica e pubblico del loro ultimo film, il bel Odio l'Estate diretto da Massimo Venier, il trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo ha deciso di fare un bellissimo regalo ai suoi fan per meglio sopportare l'auto-isolamento in casa dovuto alla Pandemia di Coronavirus.

Con un breve e simpatico video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, infatti, Giovanni Storti in compagnia di un "pappagallino che lo segue ovunque" ha annunciato la splendida notizia: ogni giovedì, a partire dal 16 aprile, sarà caricato settimanalmente sul loro canale Youtube ufficiale uno dei tanti mitici spettacoli teatrali del trio comico. Questo fino a caricarli tutti e otto, dunque per otto settimane. Unico avviso è che ogni spettacolo rimarrà disponibile solo per sette giorni, lasciando poi spazio al nuovo.



Tutto in streaming, su Youtube e in forma completamente gratuita, così da allietare queste tristi e difficili giornate. E di spettacoli e risate ce ne sono: da Il Circo di Paolo Rossi a I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo, passando poi per i più famosi e amati Tel chi el telùn e Anplagghed e fino ad arrivare a Potevo rimanere offeso!, Pur Purr Rid!, Ammutta Muddica e The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo.



Siamo sicuri sarete felici quanto noi della notizia. Fatecelo sapere nei commenti.